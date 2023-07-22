الحر: بحثت مع مسؤولين أمريكيين أوضاع حقوق الإنسان بليبيا

بحث رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر مع مسؤول بوحدة تنسيق السياسات وبرامج الحريات وحقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية بندلتون أغنيو أوضاع حقوق الإنسان بليبيا.

وبين الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن اللقاء الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن بحث دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وشدد الحر على ضرورة توحيد الجهود الدولية والدفع بها نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، وتوحيد المؤسسة العسكرية الرسمية وإنهاء وجود المليشيات المسلحة وإخراج القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا.