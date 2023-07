3 عمداء بلديات في الجبل يرفضون شراء سيارات لهم

رفض عمداء بلدية كاباو ويفرن وجادو مبلغًا مخصصا من وزارة الحكم المحلي لشراء سيارة لكل منهم بقيمة 150 ألف دينار للسيارة الواحدة.

وطالب عميد بلدية يفرن “حسين كافو” بتخصيص القيمة في دعم قطاع المياه والصرف الصحّي بشراء صهاريج المياه لتوفير المياه للمواطنين.

من جانبه طالب عميد بلدية كاباو ” مراد مخلوف” بشراء مضخات مياه للمناطق التابعة للبلدية لما تقتضيه المصلحة العامة للمواطنين، بدلا من شراء سيارة للعميد، داعيا وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية إلى الموافقة على تخصيص القيمة ومنح الإذن لشراء المضخات.

بدوره، أكد عميد بلدية جادو “عمرو طابونة” أن البلدية في حاجة ماسة لدعمها بالآليات والمعدات وصناديق القمامة ودفع أجور العمالة العارضة وقطع الغيار .

وطالب “طابونة” باستبدال القيمة المخصصة لشراء سيارة للعميد بصرفها لدعم إدارة خدمات النظافة بالبلدية، وفق البيان.

يشار إلى أن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” أصدر قرارا بشراء سيارات لعمداء بلديان “جادو، ويفرن، وكاباو”، داعيا مجالس البلديات إلى البدء في إجراءات الشراء وإدراج بيانات التعاقد بمنظومة المشروعات المحلية بالوزارة .

