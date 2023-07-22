الطقس في ليبيا.. أجواء حارة وارتفاع كبير في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، استمرار درجات الحرارة المرتفعة على غالبية مناطق ليبيا.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوس، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 36 و42 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل درنة وطبرق.