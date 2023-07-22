الجديد: معاملة حرس حدودنا للأفارقة المطرودين من تونس أكبر دليل على أخلاق شعبنا

قال مختار الجديد الخبير الاقتصادي، إن المعاملة الإنسانية من قبل حرس الحدود الليبي على الحدود التونسية للأفارقة المطرودين من تونس أمر ذاتي وتلقائي من قبل أفراد هذه القوة وهذا أمر غير مستغرب على شعب متربي على هذه الأخلاق.

وأضاف في تدوينة بفيسبوك “هذا أقوى رد على بعض القنوات التونسية التي استضافت قبل سنوات افارقة تحدثوا على أن الليبيين يبيعونهم ويشترونهم في سوق النخاسة بليبيا، السؤال أين أولئك المتحضرين الذي صدقوا ذلك الكلام حينها واستهجنوه . أين هم اليوم مما يحدث على الحدود التونسية الليبية واين حتى نجلاء المنقوش”.