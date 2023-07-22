مسؤول بحرس الحدود: الدوريات تسير بكثافة على القاطع الحدودي لمنع مرور المهاجرين بشكل غير قانوني

ليبيا – قال المسؤول بحرس الحدود الليبي ناجي عمار إن الدوريات تسير بكثافة على القاطع الحدودي لمنع مرور المهاجرين بشكل غير قانوني.

عمار وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف: “نقوم بعملنا لمنع عمليات تسرب المهاجرين عبر حدود البلاد من أي جهة، لكننا في الوقت نفسه لا ننسى الجانب الإنساني”.

وتابع عمار حديثه :”في الوقت الذي يتم فيه نقل المهاجرين إلى العراء وفي الصحراء من دون غذاء ولا ماء وفي ظروف غير إنسانية، نرسل إلى هؤلاء المهاجرين المياه والغذاء في المنطقة الحدودية الفاصلة بيننا وبين تونس، بالإضافة إلى الأدوية في ظل وجود الكثير من الأطفال”.