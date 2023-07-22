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تكليف لجنة لمعاينة أضرار انفجار خط المياه الرابط بين أجدابيا وبنغازي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي لجنة لمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، لعرضها على مجلس الوزراء.

وكلف وزير الحكم المحلي اللجنة التي يرأسها وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية بالانتقال إلى بلدية إجدابيا لمعاينة موقع انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين إجدابيا وبنغازي “خط 400” الذي وقع صباح الخميس وحصر الأضرار وموافاة الوزير بنتائج أعمال اللجنة لعرضها على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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