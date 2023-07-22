العاقل: باتيلي سيدفع باتجاه إجراء انتخابات برلمانية لتجديد الشرعية وتأجيل الانتخابات الرئاسية

ليبيا – رأى الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية، أحمد العاقل، أن الانقسامات في مجلسي النواب والدولة، وتصاعد الخلاف بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري،ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لا يجب قراءتها على أنها تأزيم متعمد، بل لها وجه آخر أقرب للواقع، وهو أن هذه الانقسامات والخلافات مؤشر على ترهل هذه الأجسام ووصولها إلى مرحلة متقدمة من التشظي.

العاقل أعرب في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”عن اعتقاده بأن ما أدركه المبعوث الأممي عبد باتيلي واستثمره فرصة للبدء في التحضير لمسار تفاوضي يضم أطيافا أخرى وشخصيات يمكنها أن تصنع ثقلاً يوازن ثقل المتواجدين في المشهد اليوم.

وتابع العاقل حديثه :”باتيلي سيحتاج إلى مجلسي النواب والدولة للمصادقة على أي اتفاق ومخرجات جديدة، ولذا لا بد من إشراكهما في المسار التفاوضي الجديد”، معتبراً أن قدرة المجلسين والقادة الآخرين لم تعد كالسابق ولن يستطيعوا عرقلة أي تسوية جديدة.

وأردف:”حقيقة الانقسام في المجلسين هي أن عقيلة صالح فقد قوته داخل المجلس، وفي المقابل فإن خصومه النواب ليست لديهم القوة الكافية للإطاحة به، وبهذا بدأت قوة مجلس النواب في التلاشي، أما المشري فأنه فضلا عن تزايد عدد معارضيه في مجلس الدولة، فإن تصريحاته الأخيرة تكشف حقيقة الخناق المضروب حوله في طرابلس من جانب الحكومة”.

لكل هذه الأسباب، اعتبر العاقل أن مسار عبد لله باتيلي قد انطلق، وسيلقى دعماً إقليمياً ودوليا، لأن كافة الأطراف في الخارج لم تعد لديها الثقة لتعول على حلفائها الداخليين بعد دخولهم في خلافات وصلت إلى حد التهديد بالحرب، كتصريحات المشري، وقبله خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) الذي هدد بإغلاق حقول النفط بقوة السلاح، على حد قوله.

العاقل أعرب عن اعتقاده بأن باتيلي سيدفع باتجاه إجراء انتخابات برلمانية لتجديد الشرعية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية فهي التي تعرقل إجراء الانتخابات، لأن كل الخلافات تدور حولها.