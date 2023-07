المنفي والدبيبة يتوجهان إلى إيطاليا لحضور مؤتمر دولي عن الهجرة

يتوجه رئيسا المجلس الرئاسي “محمد المنفي” وحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، رفقة وزراء ومسؤولين، إلى العاصمة روما، لحضور المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وتأتي زيارة الرئيسين للمشاركة في المؤتمر المقام في إيطاليا يوم غد الأحد لدول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط؛ بغرض تعزيز جهود وقف تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقالت الحكومة الإيطالية إن المؤتمر يسعى لمساعدة الدول في إفريقيا على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، مضيفة أنه سيركز أيضا على بناء شراكات لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية التحتية والصحة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول، وفق البيان.

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن عدد من المسؤولين الإيطاليين إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر هي ليبيا وتركيا وتونس والجزائر والإمارات إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لإقلاع المهاجرين، تعهد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر، ودعم اقتصاد البلاد المنهك.

بدورها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المدافعة عن حقوق الإنسان، إن الاتفاق “لم ينطوِ على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”، في إشارة إلى حملة الرئيس قيس سعيد على الأجانب.

يُشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تشدد من إجراءاتها من أجل منع وصول المهاجرين إلى أراضيها، وتسعى بعضها إلى إعادة اللاجئين إلى بلدانهم.

المصدر: الحكومة الإيطالية + رويترز + هيومن رايتس ووتش + قناة ليبيا الأحرار

