المنفي ودبيبة يتوجهان إلى إيطاليا للمشاركة بالمؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما، لحضور المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة.

ويسافر المنفي ودبيبة، إلى إيطاليا رفقة وزراء ومسؤولين، وذلك للمشاركة في مناقشات متعلقة بأزمة الغذاء العالمية.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر غدا الأحد، ويهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال وضع استراتيجية مشتركة وخطة عمل بين دول المصدر والعبور والوصول، بحضور عدد من الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

ومن المقرر أن تشارك الحكومة في قمة النظم الغذائية لعام 2023 التابعة للأمم المتحدة التي ستبحث أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، يوم الإثنين.