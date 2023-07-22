المنفي والدبيبة يناقشان أزمة الغذاء العالمية مع الطليان

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصحبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما، لحضور المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وأعلنت مصادر مطلعة، أن المنفي، والدبيبة، يسافران إلى إيطاليا رفقة وزراء ومسؤولين، وذلك لمناقشة أزمة الغذاء العالمية.

وقالت المصادر: “من المقرر أن ينطلق المؤتمر غدا الأحد، ويهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال وضع استراتيجية مشتركة وخطة عمل بين دول المصدر والعبور والوصول، بحضور عدد من الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة”.

وأضافت “في يوم الاثنين، ستشارك الحكومة في قمة النظم الغذائية لعام 2023 التابعة للأمم المتحدة التي ستبحث أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية”.