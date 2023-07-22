أمن بنغازي: القبض على تشكيل عصابي يمتهن السلب بقوة السلاح

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي خطير يمتهن سلب المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة النواقية تلقى شكوى من مواطن ضد أربعة أشخاص يستقلون سيارة نوع هيونداي قراند سوداء اللون ويقومون بإقتحام منزل للعمالة الوافدة وسلبهم.

وخرجت مجموعة التحريات المكلفة إلى مكان الواقعة حسب ما أفاد الشاكي وعند وصولهم تم مشاهدة الأشخاص المطلوبين متلبسين بالسطو على العمالة الوافدة وتم التعامل معهم من قبل أعضاء التحريات وضبطهم وضُبط بحوزتهم داخل المركبة شاشة عرض مرئي 32بوصة وعدد 11 هاتف محمول وعدد نارية نوع (مسدس) ومجموعة من الأسلحة البيضاء وماكينة قص سراميك ومبلغ مالي وقدره 2240 دينار.

وتم الانتقال بالمتهمين إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى أ.أ.ح.من مواليد 2003 والثاني يُدعى س.ع.ص من مواليد 2005 والثالث يُدعى م.م.س من مواليد 1999 والرابع يُدعى م.ح.أ من مواليد 1984 واعترفوا بعدة وقائع سلب بقوة السلاح استهدفت مواطنين وعمالة وافدة، وسرقة أغنام.