طرابلس.. ضبط كيا بونقو بدون تبريد تحمل بداخلها لحوم

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت عن ضبط ” كيا بونقو ” ( بدون تبريد) تحمل بداخلها ” لحوم ” كانت في طريقها لتوزيعها على محال بيع اللحوم.

وتمكن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع ” كيا بانقو ” ( بدون تبريد) في التمركز الأمنـي فشلوم ” وذلك بعد الاشتباه فيها و لدى تفتيشها عثر فيها على” لحوم” تفتقد لى الاشتراطات الصحية بهدف توزيعها على محال بيع اللحوم.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة لهذا اليوم بقسم شرطة النجدة /خالد الاجنف.

واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .