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طرابلس.. ضبط كيا بونقو بدون تبريد تحمل بداخلها لحوم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت عن ضبط ” كيا بونقو ” ( بدون تبريد) تحمل بداخلها ” لحوم ” كانت في طريقها لتوزيعها على محال بيع اللحوم.

وتمكن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع ” كيا بانقو ” ( بدون تبريد) في التمركز الأمنـي فشلوم ” وذلك بعد الاشتباه فيها و لدى تفتيشها عثر فيها على” لحوم” تفتقد لى الاشتراطات الصحية بهدف توزيعها على محال بيع اللحوم.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة لهذا اليوم بقسم شرطة النجدة /خالد الاجنف.

واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .

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