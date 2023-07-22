شوبار: نحتاج إلى توقيع اتفاقية استراتيجية متينة مع أمريكا 

أكد محمد شوبار، المتحدث باسم مبادرة القوي الوطنية الليبية، أهمية العمل علي تشكيل حكومة قوية وطنية قادرة على خدمة المواطن الليبي وارساء الأمن فى جميع أنحاء البلاد وإخراج كافة القوات الأجنبية.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هذه الحكومة ستحمل في طياتها، كافة الحلول لتذليل الصعاب في المختنقات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، واسترجاع هيبة الدولة علي الصعيد المحلي إخراج القوات الأجنبية الجاثمة على أرضنا من أولوياتها (والدولية) توقيع اتفاقية استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام موارد الدولة بشكل الأمثل، والتي بدورها تتيح لتغيير خارطة الطريق سواء كانت الامور الحياتية لكافة أبناء الشعب الليبي.

وتابع قائلًا “يجب لاسترجاع السيادة الليبية ومكانتها الدولية، تطبيق الاستراتيجيات الحديثة للتنمية المستدامة، استراتيجات التطوير ، اللامركزية، التوسع والنمو ، للاعمار والقادم أجمل و افضل وأروع”.