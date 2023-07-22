المندوب السابق باليونسكو: قوس ماركوس أوريليوس بطرابلس يتعرض لتعديات

أكد رئيس لجنة استرجاع الآثار المهربة مندوب ليبيا السابق لدى منظمة الثقافة والعلوم «يونسكو»، حافظ الولدة، أن هناك تعديات يتعرض لها المعلم الأثري قوس ماركوس أوريليوس بالعاصمة طرابلس.

وقال الولدة، في منشور عبر «فيسبوك»: “قوس ماركوس يتعرض الآن إلى ظروف خارجية، مثل استعمال الآلات الثقيلة، حيث إن المسؤولين لم يقوموا بتغليف القوس ولوحات المنحوتات الرخامية لحمايته من الأعمال الإنشائية الجارية، إضافة إلى ظروف داخلية مثل نزول ملحوظ في أساساته التي يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمات المعمارية الأصلية، وإضعاف السلامة الهيكلية للمعلم”.

وأضاف “ما يجري الآن حول القوس هو تعد على حرمته دون دراسات؛ إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر لا رجعة فيه للقيمة التاريخية والثقافية لهذه الآثار، وهناك ضرورة للمنطقة العازلة كعنصر أساسي لحماية هذا الأثر من التهديدات المحتملة مثل التعدي والتخريب والبناء العشوائي”.

وتابع “المنطقة العازلة؛ بمثابة طبقة حماية إضافية للموقع التاريخي فمن خلال هذه المنطقة المحيطة بالقوس، نضمن الحفاظ على الموقع وطول عمره، ونأسف لعدم استجابة جهاز إدارة المدينة القديمة وجهاز تطوير مدينة طرابلس ومصلحة الآثار لردود الفعل والنقد والاقتراحات والمخاوف التي أثارها مختلف أصحاب المصلحة حول هذا المعلم التاريخي”.