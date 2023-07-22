القبض على تشكيل عصابي خطير في بنغازي

تمكن “مركز شرطة النواقية” بمديرية امن بنغازي من القبض على تشكيل عصابي خطير يمتهن سلب المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح …..

إستجابةً لشكوى مواطن دخل إلى مركز شرطة النواقية مُسرعاً طالباً النجدة وأبلغ شكواه ضد أربعة أشخاص على متن مركبة آلية نوع هيونداي قراند سوداء اللون يقومون بإقتحام منزل للعمالة الوافدة وسلبهم .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز لواء عبد المنعم الدرسي تعليماته بسرعة انتقال أعضاء التحريات وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد سالم_قادير،تم خروج مجموعة التحريات المكلفة إلى مكان الواقعة حسب ماأفاد الشاكي .

وعند وصولهم تم مشاهدة الأشخاص المطلوبين متلبسين بالسطو على العمالة الوافدة وتم التعامل معهم من قبل أعضاء التحريات وضبطهم وضُبط بحوزتهم داخل المركبة شاشة عرض مرئي 32بوصة وعدد 11 هاتف محمول وعدد 2أسلحة نارية نوع (مسدس)ومجموعة من الأسلحة البيضاء وماكينة قص سراميك ومبلغ مالي وقدره 2240 دينار وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين ان الأول يُدعى أ.أ.ح.من مواليد 2003 والثاني يُدعى س.ع.ص من مواليد 2005 والثالث يُدعى م.م.س من مواليد 1999 والرابع يُدعى م.ح.أ من مواليد 1984 وإعترفوا بعدة وقائع سلب بقوة السلاح إستهدفت مواطنين وعمالة وافدة، وسرقة أغنام .