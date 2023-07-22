تفاصيل مثيرة في الكشف عن لغز و ملابسات العقارات ذات العقود المزورة

بعد ارتفاع عدد الشكاوى حول مشكلات في ملكيات عقارات في مدينة بنغازي تمكن جهاز البحث الجنائي من حل اللغز بعد ضبطه من يقف خلف تزوير عديد العقود العقارية وهو شخص يستخدم ختم محرر عقود متوفي منذ ثلاث أعوام وختم أخر لمحرر عقود متواجد خارج المدينة.

جاء ذلك بعد كثرة المحاضر المتعلقة بنزعات قطع الأراضي المحالة إلى جهاز البحث الجنائي من قبل النيابة العامة.

وبناء على تلك الشكاوى كلف رئيس الجهاز مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالاستدلال في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفور مباشرة المكتب العمل على تلك الوقائع أجري عمليات تحري عن كافة العقود المرفقة بالمحاضر فتبين أنها عقود مصدقة من قبل محرر عقود متوفي منذ ثلاث أعوام وبتواريخ رجعية تعود لما قبل وفاته.

كما كشفت تحريات مكتب مكافحة الظواهر السلبية عقود أخري تم تصديقها بمكتب في مدينة بنغازي من قبل محرر عقود غير متواجد بالمدينة.

وبالتواصل مع فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بنغازي بخصوص ما تم التوصل إليه وبالتنسيق معهم تم ضبط شخص دارت حوله الشبهات فتبين خلال التحقيق أنه من يقوم باستخدام ختم محرر العقود المتوفى والختم الآخر الخاص بمحرر العقود المتواجد خارج المدينة.

وبعد استيفاء التحقيق مع المقبوض عليه انتقل أعضاء مكتب مكافحة الظواهر السلبية إلى مقر المكاتب التي يستخدم المقبوض عليه اختام أصحابها وأحدها بمنطقة وسط البلاد والآخر بمنطقة سيدي حسين.

ومن هناك تم جلب كافة العقود المتواجدة بالمكاتب والتي وجد اغلبها تحمل توقيع لا يخص محرري العقود تلك سواء المتوفي أو الغائب عن المدينة.

وخلال مواصلة التحري تبين أيضا أن المقبوض عليه مطلوب لدى النيابة العامة في أكثر من محضر جميعها تخص وقائع نصب وتزوير كما أن لديه سوابق جنائية فتم إحالته للنيابة العامة بكامل المضبوطات لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حياله.