شاهد بالصور.. القبض على أحد أكبر تجار المخـدرات في مدينة اجدابيا

ضبط جهاز البحث الجنائي الليبي / مكتب التحري والقبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة اجدابيا وبحوزته كمية كبيرة من الممنوعات.

جاء ذلك بعد تلقي مكتب التحري والقبض بجهاز البحث الجنائي معلومات من مصادر موثوقة تفيد بوجود شخص يتاجر في الممنوعات في منطقة ” حي 7 أكتوبر ” في مدينة اجدابيا.

وعلى الفور بدأ تحريات المكتب في التأكد من المعلومات التي اتضح دقتها فبدأ العمل على عمليات التحري ورصد أماكن المشتبه فيه.

وبعد تحديد أماكن تواجده والأماكن التي يتردد عليها نصب أفراد المكتب المكلفين بالقضية كمينا أفضى لضبط المشتبه فيه عند المدخل الشرقي لمدينة اجدابيا.

وأثناء ضبطه في الكمين كان المتهم فيه متلبسا على متن سيارة نوع ” هونداي النترا ” اللون ” أسود ” بداخلها عدد (108) قطعة كبيرة من المواد المخدرة تم تقديرها بحوالي 27 كيلو.

وفور ضبطه نقل المقبوض عليه لمقر المكتب للاستدلال معه وذلك قبل إحالته مع المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ باقي الاجراءات القانونية حياله.