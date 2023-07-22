بلها: مواقف البعثة الأممية توضح أنها سوف تعمل مع كل الأطراف

رأى أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أن البعثة الأممية لن تختزل الفعل السياسي مع مجلسي النواب والدولة فقط.

وقال بلها، في تصريحات صحفية: “مواقف البعثة الأممية توضح أنها سوف تعمل مع كل الأطراف وأنها لن تختزل الفعل السياسي مع مجلسي النواب والدولة فقط”.

وأضاف “حجم النزاع وضعف الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية تجعل من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام أمرًا صعبًا”.

وتابع “نأمل أن تُسرع البعثة الأممية في تشكيل الفريق رفيع المستوى للانتخابات في أسرع وقت لمعالجة قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة 6+6”.