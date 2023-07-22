منظمة حقوقية: الهلال الأحمر يدعو لمساعدة المهاجرين على الحدود مع تونس

أطلق الهلال الأحمر الليبي نداء إنساني لمساعدة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن الهلال الأحمر أكد حاجة المهاجرين الأفارقة العالقين إلى الحماية والغذاء والدواء، مسلطة الضوء على أنها تعمل بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية الشاملة من خلال فرقها ودعا الهلال الأحمر لمساعدة هؤلاء الناس في هذه الظروف الصعبة.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها اليوم الخميس، إن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة ثلاثة مهاجرين بينهم امرأة نتيجة بقائهم على قيد الحياة بدون طعام أو ماء وسط سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية النائية حيث الافتقار لجميع ضروريات الحياة.

أضاف المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة المعاناة اللاإنسانية هم من بين المهاجرين الذين نقلتهم السلطات التونسية من عدة ولايات تونسية كانوا متواجدين فيها إلى الحدود الليبية التونسية.