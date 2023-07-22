حملة لمكافحة التسول في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أمس الجمعة، القبض على عدد من المتسولين؛ وذلك في إطار حملة مكافحة التسول.

وأكدت المديرية استمرارها في حملة مكافحة التسول للقضاء على ظاهرة التسول، لافتة إلى أن هذه الظاهرة باتت واضحة في الشوارع وعند إشارات المرور وداخل الأسواق وأمام المساجد.

وأطلقت مديرية أمن طرابلس في مارس الماضي حملة لمكافحة التسول، تهدف لتوجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين، والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، وعدم تشجيع هؤلاء على التسول.