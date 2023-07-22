الجنائية الدولية: نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا

أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان اليوم السبت، الحاجة لشراكة حقيقية لإنجاح مهمة المحكمة في ليبيا.

وقال مدعي عام الجنائية الدولية لقناة العربية “نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا”.

وكان خان قال في مايو الماضي لمجلس الأمن إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت 4 أوامر اعتقال سرية جديدة، في جرائم يزعم أنها ارتكبت في ليبيا منذ 2011.

وأضاف خان في أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا: بوسعي أن أعلن أن 4 أوامر اعتقال صدرت عن القضاة المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية وتابع أن مكتبه تقدم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر.