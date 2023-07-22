أمن طرابلس: ضبط سيارة أجرة مطلوبة لمركز الشرطة

أعلنت مديرية أمن طرابلس في الغرب الليبي اليوم السبت ضبط سيارة تاكسي مطلوبة لمركز شرطة الأوسط.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة تمكنوا من ضبط سيارة تاكسي النوع “سامسونج” اللون أصفر في التمركز الأمنـي الإشارة الضوئية وادي الربيع حيث أشتبه فيها ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس اتضح أن المركبة الآلية “تاكسي” كونها مطلوبة لمركز شرطة الأوسط.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.