المرعاش: اجتماع باريس تركز على تفادي الصدام بين قوات الجيش وأركان الدبيبة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش،إن بيان وزارة الخارجية الفرنسية جاء مقتضبًا، ولم يحدد الآليات التي نوقشت لتشكيل وحدات مشتركة، مشيرًا إلى أن التسريبات التي اطلع عليها، تؤكد أن النقاش تركز على اقتراح فرنسي، بتفادي الصدام بين قوات الجيش الوطني المسيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا، حال دخول أي ميليشيات تتبع رئاسة أركان عبدالحميد الدبيبة والممثلة في شخص محمد الحداد، في مهام حماية الحدود.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “السياق”، أوضح أن رئاسة أركان الجيش الوطني قبلت النقاش في هذا الأمر، بشرط أن تتبع هذه القوة فعليًا وعمليًا في مهامها وأوامرها رئاسة أركان الحداد، وأن تنسق لدخول مناطق سيطرة الجيش، وأن تنضوي تحت أوامر غرفة عمليات الجيش الوطني في هذه المنطقة.

وبحسب المرعاش، فإن هذه الشروط لم يستطع محمد الحداد ووفده التعهد بها، ما أرجأ النقاش إلى اجتماع بنغازي المرتقب.

وأشار إلى أن الاجتماعات غلب عليها الطابع البروتوكولي والاستعراضي، أكثر من تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومهام لجنة (5 + 5) التي لم يتحقق منها شيء، خاصة دمج المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة، ومعظم مدن الغرب الليبي، لا سيما إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا.