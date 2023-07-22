منظومة تبريد بمحطة كهرباء الأولى من نوعها في ليبيا

بدأت الشركة العامة للكهرباء، في ليبيا، في إجراء الاختبارات التشغيلية لمنظومة تبريد الهواء الداخل لضاغط الوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الجبل الغربي، لرفع القدرة الإنتاجية للوحدة، والمحافظة على استقراريتها.

وقالت الشركة في بيان لها، إن شركة «سيمنس» الألمانية تُطبق هذه العملية للمرة الأولى في ليبيا، ضمن اتفاقية الصيانة الطويلة الأجل لمصلحة وحدات محطة كهرباء الجبل الغربي الغازية.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري (جهد 11/66 ك.ف)، بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجنوبية.

ونوهت الشركة، في بيان، إلى أن هذا المشروع سيسهم في زيادة أداء النقل الكهربائي، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين أدائها في المنطقة.