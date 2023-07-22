المنفي والدبيبة يتجهان إلى إيطاليا لحضور المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

الوطن|متابعات

يتوجه رئيسا المجلس الرئاسي “محمد المنفي” وحكومة المنتهية “عبدالحميد الدبيبة”، رفقة وزراء ومسؤولين، إلى العاصمة روما، لحضور المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

وتأتي زيارة الرئيسين للمشاركة في المؤتمر المقام في إيطاليا يوم غد الأحد لدول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط؛ بغرض تعزيز جهود وقف تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقالت الحكومة الإيطالية إن المؤتمر يسعى لمساعدة الدول في إفريقيا على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، مضيفة أنه سيركز أيضا على بناء شراكات لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية التحتية والصحة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول، وفق البيان.

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن عدد من المسؤولين الإيطاليين إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر هي ليبيا وتركيا وتونس والجزائر والإمارات إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.