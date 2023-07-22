الغويل: أخشى أن تعم الفوضى وتزول الدولة

وجه سلامة الغويل، وزير الدبيبة للشؤون الاقتصادية السابق، رسالة إلى الليبيين تتعلق بالوضع السياسي في البلاد، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك،

كتب قائلًا على فيسبوك “إلى أبناء شعبنا العظيم الصابر المحتسب، فى الوقت الذى ينتظر فيه شعبنا الابى فى القريب العاجل اليوم الذى يتوجه فيه الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلية فى السلطات التشريعية والتنفيذية. لبداية جادة فى بناء ليبيا. المعاصرة ليبيا العزة فكل هذا يتوافق مع مبادى الحرية وكرامة الانسان التى ننادى بها وهى حقوق مشروعة تكفلها كل الدساتير والقوانين الانسانية فى هذا الصدد وانطلاقا من مسؤليتنا الوطنية”.

أضاف “استشعارا بالواجب تجاه وطنا ليبيا فإننا ندعوا كل الاطراف الفاعلة الى ادراك اللحظة الفارقة التى تمر بها ليبيا والتى تنذر بزوال الدولة وتعم الفوضى وحينها لن نجد وطن نعيش فيه ولهذا فان دعوتنا الى كل من مجلس النواب والدولة والجهات التنفيدية والامنية ان تدرك خطورة هذه اللحظة والظروف الحالية التى تتطلب التخلى عن الطموحات الشخصية والعمل على إنقاذ الوطن بالعمل على تقريب يوم الانتخابات وتهيئة الظروف الدي تساعد على ضمان حرية وكرامة الإنسان والدي توكد جديةالعمل للوصول الى ما ينتظره الشعب بفارغ الصبر وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى اقرب الأوقات. وندعو الى التاكيد على انجاز خارطة الطريق التى تقودنا الى هذه الانتخابات التى طال انتظارها”.