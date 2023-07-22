مدير مطار أوباري: أعمال صيانة المهبط أوشكت على الانتهاء

أكد مدير مطار أوباري محمد ميلاد، أن أعمال صيانة المهبط قاربت من الانتهاء، بنسبة إنجاز بلغت 90%

وأضاف ميلاد، لمنصة “حكومتنا” أن أعمال صيانة المهبط أجريت وفق المواصفات الدولية المعمول بها بالمطارات، واستعمال الربط الشبكي “جوغريد”، وهو ما سيطيل عمر الإسفلت ويمنع حدوث تشققات بالمهبط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار ميلاد إلى استمرار أعمال صيانة الأجزاء المتهالكة من ساحة وقوف الطائرات، إضافةً إلى استلام مبنى إداري متكامل للموظفين، والانتهاء من أعمال مشروع السياج حول المطار.