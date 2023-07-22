إجراء اختبار تشغيلي لمنظومة تبريد لمحطات الكهرباء لأول مرة في ليبيا

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قالت الشركة العامة للكهرباء إنها بدأت لأول مرة في ليبيا في إجراء اختبارات تشغيلية لمنظومة تبريد الهواء بمحطة كهرباء الجبل الغربي.

أعلنت الشركة، اليوم السبت، البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية لمنظومة تبريد الهواء الداخل لضاغط الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الجبل الغربي.

وقالت الشركة، إن ذلك يساعد في رفع القدرة الإنتاجية للوحدة والمحافظة على استقرارها.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العملية تطبق لأول مرة في ليبيا من قبل شركة “سيمنس” للطاقة، وذلك ضمن اتفاقية الصيانة طويلة الأجل لصالح وحدات محطة كهرباء الجبل الغربي الغازية .