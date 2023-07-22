الخطاب: “التحالف الليبي الأمريكي” برئاسة عصام عميش يقود تحرك لإقصاء خليفة حفتر من السباق الرئاسي

ليبيا – قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب إن الهجوم الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر، عاد من جديد بالتزامن مع التطورات الأخيرة في الساحة السياسية الليبية بهدف إقصائه من المشهد العسكري والسياسي بصورة نهائية.

الخطاب وفي تصريحات لقناة “الغد”،أوضح أن التحالف الليبي الأمريكي برئاسة عصام عميش، أعلن يوم 17 يوليو الجاري دعوى قضائية ضد المشير خليفة حفتر بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في ليبيا خلال عامي 2019 و2020 خلال عمليات الجيش لتطهير البلاد من المرتزقة السوريين والميليشيات المسلحة التي اتخذت من العاصمة طرابلس مقرًا لها في تلك الفترة.

وأشار إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية سيقود إلى نزع سلطة رئيس الحكومة منتهية الشرعية على العاصمة طرابلس وسيؤدي إلى قطع الدعم المادي لهم ولحليفهم الأمريكي من عائدات النفط المنهوب حسب قوله.

الخطاب رأى أن التحرك الأمريكي ضد قائد الجيش جاء بالتعاون مع حلفاء واشنطن في الداخل الليبي وهما عبد الحميد الدبيبة والصديق الكبير، لتحقيق هدف واحد وهو ضمان عرقلة المسار السياسي في البلاد وإقصاء خليفة حفتر من السباق الرئاسي إذا تم إجراءه في القريب العاجل.