حفتر يؤكد توفير إمكانيات الجيش لدعم فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي

أكد القائد العام للجيش خليفة حفتر توفير كافة إمكانيات القوات المُسلحة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي لسرعة إنجاز أعمال الصيانة حتى تصل المياه إلى المواطنين بعد انقطاعها جراء أعمال تخريبية على خطوط نقل المياه بمدينة أجدابيا.

جاء ذلك خلال لقاء قائد الجيش في مكتبه رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب وذلك لمتابعة ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة بالجهاز.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن حفتر يُشرف بشكل مباشر على أعمال الصيانة لخط نقل المياه (أجدابيا – بنغازي).

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أنه تتواصل لليوم الثالث أعمال سحب المياه الناتجة عن انفجار أنبوب خط النهر الصناعي بالمحطة (41+360) الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا.

وكان مدير الإعلام بجهاز مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة وإيقاف تدفق المياه من موقع الانفجار الذي وقع فجر الخميس وبين أن كمية المياه المهدرة قدرت بـ 500 ألف متر مكعب، وهي كمية ضخمة تسببت في غرق مزارع وبيوت.