الهلال الأحمر الليبي يوقع اتفاقية شراكة مع الصليب الأحمر الألماني

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وقّع الهلال الأحمر الليبي اتفاقية شراكة لتعزز العمل الإنساني في ليبيا مع الصليب الأحمر الألماني.

وقال، مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سياسة الجمعية الهادفة إلى تعزيز العمل الإنساني في ليبيا ودعم المجتمعات المحلية.

وأضاف، أن هذه الشراكة خطوة هامة تؤكد على التزام الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الجمعيات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتنمية وتعزيز قدرة الجمعية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، اليوم السبت، عن شكره للصليب الأحمر الألماني على هذا التعاون. وقال إنّه سيساهم بدوره في فتح عدّة أفاق تطويرية للجمعية.