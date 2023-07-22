ليبيا – تساءل وزير الدفاع السابق محمد البرغثي إلى متى سيظل الملف الليبي ملفًا مُبعثراً طائراً مهاجرًا يجوب الدول؟.

البرغثي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :”إلى متى سيظل الملف الليبي ملفًا مُبعثراً طائراً مهاجرًا يجوب الدول”.

وأضاف :” (أمريكا،روسيا،بريطانيا،فرنسا،تركيا،إيطاليا،بريطانيا،مصر،المغرب،قطر،الإمارات،الكونغو،الجزائر،تونس،ألمانيا،أثيوبيا،عُمان،النيجر،السنغال وأخرى)، هل يملك الليبيون القدرة على استعادة هذا الملف إلى أرضهم ؟في تقديري أنهم قادرون”.