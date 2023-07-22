“حماد” يشكل لجنة طوارئ دائمة لضمان استمرار تدفق مياه النهر الصناعي

الوطن| رصد

شكل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، لجنة طوارئ دائمة لاستمرار تدفق إمدادات مياه الصناعي.

وأضاف حماد، أن للجنة المشكلة أوسع الصلاحيات في سبيل استمرار تدفق امدادات مياه النهر الصناعي عبر خطوط الامداد من مصادرالتمويل إلى وحدات التغذية.

وتابع أنه على اللجنة متابعة وتوجيه أداء إدارات الأجهزة والشركات ووحدات تشغيل مشروعات النهر الصناعي، ومراجعة وتدقيق التعاقدات المبرمة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروع النهر الصناعي والمشروعات والمرافق المكملة له والاشراف على ابرام أي عقود او اتفاقيات لازمة.

وبين حماد أن اللجنة ستعمل على إعداد لميزانيتي التحول الاداري اللازم لمشروعات النهر الصناعي وستوفر حراسة لمكونات مشروع النهرالصناعي وأجهزته التنفيذية وحماية خطوط النقل من الاعتداءات.

وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية تعمل تحت إشراف لجنة الطوارئ الدائمة لاستمرار تدفق مياه النهر الصناعي تتولى المتابعة المباشرة في موقع العمل على أداء فرق صيانة وإصلاح الأعطال الناتجة عن انفجار خط نقل مياه النهر الصناعي بمدينة اجدابيا.