الرخصي: اجتمعنا مع الأحزاب السياسية لبحث توصيات حل الأزمة الليبية

واصلت النخب السياسية التي تضم مجموعة من أعضاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمترشحين للانتخابات البرلمانية عن بعض المناطق اجتماعاتها بمقر حزب المستقلين الديمقراطي اليوم السبت 22 يونيو وذلك لمناقشة الشأن العام والوصول إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيون في أقرب وقت..

واستهلت حلقة النقاش بكلمة سامي الصيد الرخصى رئيس حزب المستقلين الديمقراطي الذي يستضيف سلسلة الحلقات منذ السبت الماضي تحت شعار (تطورات ومستجدات الساحة الليبية فيما يتعلق بالعملية السياسية والانتخابية) باستعراض المحاور التي تتناولها الحلقة والتي تضمنت جملة من القضايا التي تهم الشأن الليبي.

كما تم خلال الحلقة استعراض المخرجات التي نتجت عن اللقاء السابق والتي أعدت من قبل فريق عمل مختص وإضافة بعض المخرجات الجديدة عليها.

واتفق الحاضرون على الاستمرار في عقد هذه اللقاءات الأسبوع القادم وذلك من أجل استمرار النقاش حول مواضيع الحلقة ، وأن يقوم فريق العمل بتضمين المخرجات الجديدة ، وأن يتم وضع برنامج تنفيذي لمخرجات هذه الحلقات للمساهمة في خروج بلادنا من حالة الانسداد السياسي القائم، بحسب بيان الرخصي.