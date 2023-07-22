وزارة التربية والتعليم تعلن موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023

اعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن موعد اعلان نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، “تنوه وزارة التربية والتعليم بأن مراسم اعتماد واعلان نتائج شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والادبي والديني للعام الدراسي 2022 -2023م ستقام يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو 2023م.

واضافت الوزارة في بيانها انه سيتم موافاة وسائل اعلام بالزمان والمكان ليتسنى لها التغطية الاعلامية، متمنين لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.