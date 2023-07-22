تقرير لـ”الكونغرس”: واشنطن قد تستخدم نفوذها لتحقيق الانتخابات الليبية

قال تقرير لمجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” حول ليبيا وسياسات الولايات المتحدة، إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة سعت إلى منع الجماعات الإرهابية من التدخل في الصراع بين الليبيين.

وذكر التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤيد إجراء انتخابات جديدة في ليبيا، وقد تستخدم واشنطن نفوذها لدعم الأمم المتحدة لقيادة الوساطة لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف التقرير أن الخلاف القانوني حول معايير الترشح للانتخابات الرئاسية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري ما زال قائما؛ ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.

وتابع التقرير: “سعت واشنطن والأمم المتحدة للحفاظ على زخم إجراء الانتخابات، وتدعم الولايات المتحدة مغادرة القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية”.

ولفت التقرير إلى أن لدى ليبيا أكبر احتياطات النفط الخام في إفريقيا؛ لكن الصراع السياسي وإهمال البنية التحتية تعوق قطاع الطاقة.