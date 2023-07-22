المشير حفتر يتابع أعمال صيانة خط مياه إجدابيا بنغازي ويأمر بتسخير إمكانيات القوات المسلحة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي

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قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، إن القائد العام المُشير خليفة حفتر يُشرف بشكل مباشر على أعمال الصيانة لخط نقل المياه (إجدابيا – بنغازي ).

وأضافت القيادة أن المشير حفتر التقى في مكتبه بمقر القيادة العامة رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، أحمد الديب، وذلك لمتابعة ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة بالجهاز، بعد الأعمال التخريبية التي طالت خطوط نقل المياه بمدينة إجدابيا.

وقالت إن القائد العام أشار بتوفير كافة إمكانيات القوات المُسلحة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر لسرعة إنجاز أعمال الصيانة، حتى تصل المياه إلى كل المواطنين.