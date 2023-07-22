بلها: حجم النزاع بين الأطراف الليبية تجعل من إجراء الانتخابات هذا العام أمرًا صعبًا

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها،إن مواقف البعثة الأممية إلى ليبيا توضح أنها سوف تعمل مع كل الأطراف، وأنها لن تختزل الفعل السياسي مع مجلسي النواب والدولة فقط.

بلها وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”،أوضح أن حجم النزاع وضعف الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية،تجعل من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام أمرا صعبا.

وأعرب بلها عن أمله في أن تسرع البعثة الأممية بتشكيل الفريق رفيع المستوى للانتخابات (HLPE) في أسرع وقت لمعالجة قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة “6+6”.