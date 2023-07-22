الحكومة الليبية المكلفة تشكل لجنة دائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي

قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية ومنحها أوسع الصلاحيات، وذلك ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط مياه (أجدابيا – الزويتينة).

وحسب القرار الذي نشرته الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضم اللجنة رئيس الحكومة ووزراء الموارد المائية والعدل والداخلية، ومستشار الأمن القومي لرئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

كما تضم كلاً من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ورئيس عمليات رئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهار المخابرات العامة، ومندوب النيابة العام.

وتتولي اللجنة متابعة وتوجيه أداء إدارات الأجهزة والشركات ووحدات تشغيل مشروع النهر الصناعي، ومراجعة وتدقيق التعاقدات المبرمة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروع النهر الصناعي والمشروعات والمرافق المكملة له، والإشراف على إبرام أي عقود أو اتفاقات لازمة في هذا الشأن.

كما تتولى التنسيق مع الجهات الأمنية والضبطية لتوفير الحراسة لمكونات مشروع النهر الصناعي وأجهزته التنفيذية وحماية خطوط المياه من الاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية. وإعداد مقترح لميزانيتي التحول والإدارية اللازمة لمشروع النهر الصناعي.

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والخميس، وقع انفجار في خط مياه (أجدابيا – الزويتينة)، بينما قرر النائب العام المستشار الصديق الصور إجراء تحقيق، لمعرفة أسباب الحادث، فيما لا يستبعد جهاز النهر الصناعي أن تستغرق عملية صيانة الخط أسبوعاً، مما قد يترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن مدينة بنغازي، وفق الناطق باسم جهاز «النهر الصناعي»، صلاح الساعدي.

وقال الساعدي إن إدارة الجهاز، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي – سهل بنغازي، وجهت بتزويد المدينة بكمية من المياه تُقدَّر بـ200 ألف متر مكعب المتوافرة في خزان عمر المختار الكبير.

وناشد المواطنين بضرورة المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها قدر الإمكان، منوهاً إلى أن كمية المياه المتسربة كبيرة جداً، ويجري راهناً العمل على سحبها، كي تستطيع فرق الصيانة دخول المحطة ودراسة العطل وإصلاحه.