“التربية المنتهية” تكرم المشاركين في الدورة الثانية لمبادرة الموهوبين العرب

الوطن|متابعات

كرمت وزارة التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية مساء اليوم المشاركين في الدورة الثانية لمبادرة الموهوبين العرب التي تنفذها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية، والثقافة، والعلوم (ألكسو) ضمن حفل تكريم أشرف على تنفيذه في ليبيا وزارة التربية والتعليم.

وضمت الدورة الثانية للمسابقة من دولة ليبيا 84 طالبا، تمكن 53 من استكمال الاختبار النهائي، وبلغ عدد المتأهلين 37 طالبا، فيما تحصل على مستوى موهبة استثنائية (طالبان اثنان)، وتحصل على مستوى موهبة (26 طالبا)، وتحصل(9 طلاب) على مستوى واعد بالموهبة.

وصرح وزير التربية والتعليم الدكتور في الحكومة المنتهية “موسى المقريف” في كلمة له أن مشاركة طلابنا في المسابقة تأتي في إطار الاهتمام بالموهوبين، وتنمية قدراتهم، متعهدا بالوقوف إلى جانبهم لبلوغ مراتب متقدمة ورفع راية ليبيا خفاقة عآلية.

وحضر حفل التكريم، وتوزيع الجوائز على الطلبة المتميزين لجنة الإشراف على المسابقة، وعدد من الموظفين بالوزارة، ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات “فتحي المهشهش”، ومدير إدارة البحوث بمركز عام المناهج التعليمية والبحوث التربوية “سيف النصر بالحسن”، ومدير إدارة النشاط بالوزارة “عبدالباسط النعاس”، والمشرف العام على المسابقة “علي قنون”، فضلا عن ذوي الطلاب المتميزين.

ويشار إلى أن التسجيل للدورة الثالثة من المسابقة سيبدأ في 28 يوليو 2023م.