محامي الأمير البلجيكي: حكومة الدبيبة المنتهية دفعت رشوة لمحامي إيطالي للتستر على قضية مؤسسة الاستثمار

صرح محامي الأمير البلجيكي لوران ارنوتس الجمعة أن الحكومة المنتهية لم تلتزم بالمراسلة التي تعود إلى 16 مارس عام 2022 .

وأضاف في تصريحات صحفية: أعتقد أنه كان هناك تدخل من قسم التقاضي والنائب العام قاموا بصياغة عقد تسوية كان مختلفًا تمامًا عن الاتفاقية مع دفع مبلغ لمحامي في إيطاليا الذي بدأ وكأنه رشوة مع التزام القضاء البلجيكي بإغلاق قضية المؤسسة الليبية للاستثمار وهو ما لم نتمكن من القيام به لأن العدالة البلجيكية مستقلة .

وتابع المحامي قوله: “في وقت لاحق عقدنا اجتماعًا نهائيًا عندما اعترفت السفيرة بأنها لم تتلقى أي تفسير للدفع في إيطاليا في الأساس واعترفت بأن الأمر ليس طبيعياً ولم تحاول تبريره لهذا السبب آمل وأعتقد أنها كانت صادقة ما أفهمه هو أن المدعي العام وإدارة التقاضي أخرجا كل شيء عن مساره ربما لم يرغبوا في الابتعاد عن ممارساتهم الراسخة للمطالبة بمثل هذه المدفوعات”.