بقيمة 8.5 مليون يورو.. روما تطلق حزمة مساعدات جديدة لليبيا متعلقة بالمهاجرين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن تخصيص حزمة مساعدات ليتم تنفيذها لصالح المهاجرين غير النظاميين في ليبيا والنيجر، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح تاياني أنه جرى تخصيص 16 مليون يورو، والتي من بينها 8.5 مليون يورو منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و 7.5 مليون لثلاثة مشاريع في النيجر.

وذكر تاياني أنه سيجرى تنفيذ أنشطة تدريبية للسلطات المحلية من أجل زيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة، امتثالاً لمعايير حماية حقوق الإنسان، وأنه سيتم دعم ليبيا عمليا في التصدي للهجرة غير النظامية.

وأشار تاياني إلى أنه سيتم دعم تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، والتي تجريها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون ليبيا.

وأكد تاياني عزم بلاده تعزيز التزامها بمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في وسط البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أنه في عام 2017، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة برنامجا إنسانيا يهدف لإعادة المهاجرين المقبوض عليهم في مراكز الإيواء في ليبيا إلى بلادهم الأصلية طواعية.

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيطالية

