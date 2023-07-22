المشير حفتر: كافة الإمكانات متاحة لصيانة خط مياه النهر الصناعي (أجدابيا- الزويتينة)

وجه القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، بإتاحة كافة إمكانات الجيش لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي لإنجاز أعمال الصيانة، بعد الأعمال التخريبية التي طالت خطوط نقل المياه بمدينة أجدابيا الخميس الماضي.

والتقى حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب، لمتابعة ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة بالجهاز.

وقال بيان الجيش الوطني الليبي، إن المشير حفتر يُشرف بشكل مباشر على أعمال الصيانة لخط نقل المياه (أجدابيا – بنغازي).

والخميس، وقع انفجار في خط مياه “أجدابيا – الزويتينة”، بينما قرر النائب العام المستشار الصديق الصور إجراء تحقيق، لمعرفة أسباب الحادث.

وبحسب الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، فإنه من المتوقع أن تستغرق عملية صيانة الخط أسبوعاً، مما قد يترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن مدينة بنغازي.

وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية ومنحها أوسع الصلاحيات، وذلك ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط مياه (أجدابيا – الزويتينة).