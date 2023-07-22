التكبالي: التقارب المصري التركي يخدم استقرار ليبيا

قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن تحسن علاقة القاهرة مع أي دولة ينعكس على ليبيا باعتبارها “البعد القومي الأمني لمصر”.

أكد لموقع “اندبندنت عربية” تأييد أي خطوة للتقارب بين القاهرة وأنقرة، بخاصة أن التواصل بين البلدين يخدم الاستقرار في ليبيا.

وخلال فترة التحضيرات غير المعلنة لإعادة ترتيب العلاقات كان الملف الليبي حاضراً بقوة، ولم تخف القاهرة “عدم ارتياحها” للوجود التركي داخل ليبيا، بحسب تصريحات لوزير الخارجية التركي السابق مولود تشاويش أوغلو في مارس الماضي، لكن أوغلو أعلن في الشهر التالي أن القاهرة وأنقرة يعملان على تنفيذ خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، فيما أكد شكري أنه لمس تفهماً تركياً لمدى تأثير الملف الليبي على الأمن القومي المصري.