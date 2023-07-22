الشريف: الشعب الليبي يحتاج ثورةً جديدة لاقتلاع أصل أزماته ومعاناته

ليبيا – رأى المحلل السياسي فيصل الشريف أن الشعب الليبي يحتاج ثورةً جديدة لاقتلاع أصل أزماته ومعاناته وهم كل السياسيين والعسكريين الذين تسببوا له في كل ما يعانيه اليوم، وما سيعانيه غدًا كذلك إن استمر هذا الصمت القاتل.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :”فعلًا.. والله فوجئت بأن لي عدد كبير من الأقرباء والجيران ذكروا لي اليوم بأنهم يصارعون مع أورام السرطان والوباء الكبدي ناهيك عن الفشل الكلوي وبقية الأمراض المزمنة،والموضوع ليس مجرد حديث عابر بل هو واقع مرير،والأرقام الموجودة في تونس ومصر والأردن وبعض الدول الأوروبية تتحدث عن نفسها”.

وأكد أن السلطات في ليبيا في صراعٍ دائم على الغنائم،مردفا :” أما لجان الجرحى والأمراض المزمنة فكثيرٌ منهم جمعوا ثروات في الخارج وهذا لم يعد سرًّا، يعني بزنس في مرضى أورام سرطانية ووباء كبدي، بصفقات مع مافيات تابعة لشركات صحية ومستشفيات من أجل تكديس العمولة في حساباتهم وليس ضمان جودة الخدمات ولا الاعتناء بمرضى الليبيين ولا تطبيب أوجاعهم وجراحهم”.

وتابع الشريف حديثه :”نحتاج فعلًا لأن يتم تقييم الوضع داخل ليبيا ومعرفة الأسباب التي تقف وراء انتشار الأورام بين شعبها بهذا الشكل المفرط، بعيدًا عن السياسة المقيتة، فالنهب والفساد لم يستثنِ شبرًا من ليبيا وهو كل يومٍ في ازدياد حتى صار ثقافةً لها بيئة حاضنة ويتورط فيها جُل من نظن أنهم الجهات المسؤولة عن المحاسبة والملاحقة”.