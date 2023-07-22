المشير “حفتر” يوجه بتوفير كافة إمكانيات القوات المسلحة لمساندة فرق صيانة النهر الصناعي

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أشرف القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة ابو القاسم حفتر” بشكل مباشر على أعمال الصيانة لخط نقل المياه ( اجدابيا – بنغازي ).

والتقى المشير حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة رئيس اللجنة الادارية لجهاز النهر الصناعي “أحمد الديب” وذلك لمتابعة ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة بالجهاز، بعد الأعمال التخريبية التي طالت خطوط نقل المياه بمدينة اجدابيا.

وأشار القائد العام للقوات إلى توفير كافة إمكانيات القوات المسلحة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر لسرعة إنجاز أعمال الصيانة حتى تصل المياه إلى كل المواطنين.