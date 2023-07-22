آي لاند: ليبيا من بين أبرز المستوردين البارزين للشاي السيلاني

ليبيا – كشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “آي لاند” السريلانكية الناطقة بالإنجليزية عن قائمة الدول المستوردة للشاي السيلاني.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بشأن ليبيا صحيفة المرصد أوضح أن العراق احتل المرتبة الأولى في النصف الأول من العام 2023 بالنسبة لصادرات سريلانكا من الشاي تليه تركيا وروسيا وبعد ذلك الإمارات والصين على التوالي.

ووفقا للتقرير من بين المستوردين البارزين الآخرين أذربيجان وليبيا والسعودية وسوريا وألمانيا من دون بيان حجم ما تم استيراده من الشاي من قبل الليبيين.

ترجمة المرصد – خاص