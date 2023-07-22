تقرير: العقوبات الدولية على مهربي البشر في ليبيا لم تؤثر على أعداد المهاجرين إلى أوروبا

ليبيا – نشر معهد الدراسات الأمنية الإفريقي الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرا له تقريرا تحليليا بشأن الاقتصادات اللا مشروعة في ليبيا ودور العقوبات في تحجيمها.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار إلى أن العقوبات لن تغلق لوحدها هذه الاقتصادات إلا أنها أجبرت المتورطين في شبكات الجريمة على خفض حجم وجودهم وتكييف أنشطتهم في وقت لا تزال فيه البلاد هشة بعد مرور 12 عاما على أحداث العام 2011.

وبين التقرير إن الحكومات المتعاقبة لديها نفوذ محدود مع سلطة الأمر الواقع التي تمارسها الجماعات المسلحة المتنافسة فيما ساعد عدم الاستقرار في ليبيا والافتقار إلى سيطرة الدولة الكاملة على الارتفاع الهائل في أحجام الاقتصادات غير المشروعة في البلاد.

وأضاف التقرير إن تهريب الوقود مستوطن حيث تنقل الشبكات كميات كبيرة داخل ليبيا وإلى الدول المجاورة، مبينًا تجمع عصابات المخدرات في البلاد المستخدمة بصفة مستودع لتخزين وبيع وتجارة الكوكايين والحشيش وغيرها من المواد المخدرة الإقليمية.

وتابع التقرير إن ليبيا تعد أيضا منطقة مغادرة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، مشيرًا إلى هذه الأسواق غير المشروعة فاقمت من هشاشة البلاد فالجماعات المسلحة تحمي المهربين وتفرض عليهم دفع الأموال أثناء عبورهم المناطق الواقعة تحت نفوذها.

وأوضح التقرير إن هذا يزيد من قوة هذه الجماعات ويغذي منافستها العنيفة على الأرض فيما ترتبط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأسواق غير المشروعة لتهريب البشر، مؤكدًا لجوء الجهات الفاعلة الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتكتيكات للمجابهة.

وبحسب التقرير تمثل هذه التكتيكات فرض عقوبات مالية ورفض منح التأشيرات للمتورطين في الاقتصادات غير المشروعة أو المستفيدين منها وبشكل عام أولئك المرتبطين بعمليات تهريب البشر، فضلًا عن البعض من مهربي الوقود أو تجار المخدرات.

وأكد التقرير إن التركيز ينصب بشكل عام على الأفراد البارزين داخل هذه الشبكات وغالبا ما يكونوا وسطاء أو قادة متوسطي المستوى فيما يقول المنتقدون إن معظم الليبيين الذين يخضعون لهذه العقوبات منذ العام 2018 يعيشون علانية ويشاركون في الجريمة ولهم نفوذ.

وقال أحد المواطنين من دون ذكر اسمه:” وإن تمت معاقبتهم ما زالوا يجنون المال وما زالوا يسافرون إلى تونس وتركيا” في وقت أشار فيه التقرير إلى استمرار الأسواق غير المشروعة في ليبيا بالازدهار فمغادرة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وصلت لأعلى مستوياتها منذ العام 2017.

وأضاف التقرير إن استمرارية الجريمة في ليبيا تشير إلى فشل العقوبات والتدخلات الغربية الأخرى إلا أن الانتقادات تتغاضى عن الكيفية التي أجبرت بها هذه الإجراءات العقابية المتورطين للقيام بتغييرات في طبيعة الأسواق غير المشروعة في البلاد.

وبين التقرير إن هذه الإجراءات تسببت في تحول الطرق المنخرط فيها الأفراد الخاضعون للعقوبات وغيرهم في نشاط اقتصادي غير قانوني لأن المجرمين باتوا قلقين من المخاطر التي تجلبها العقوبات ما قادهم لبناء شبكات منتشرة أو العمل من خلال شركاء.

وأضاف التقرير إن البعض من هؤلاء سعى لتأمين الأصول الخارجية بأسماء الأقارب وقلص آخرون تورطهم في أنشطة غير مشروعة تستهدفها العقوبات فيما عمل واحد بارز منهم مرتبط بتهريب الوقود ضغط على شبكته للخروج من التجارة للحد من مخاطر العقوبات.

وأشار التقرير إن العقوبات أدت إلى قيام العديد من الجماعات المسلحة بإنهاء عملياتها أو تقليص أوضاعها للحد من مخاطر تعرضها للعقاب في مجال تهريب البشر، مشددًا على أهمية توسيع العقوبات بحيث تتجاوز الأفراد لتشمل النظام البيئي الداعم لشبكة الجريمة.

وأوضح التقرير أن مجموعات أخرى انخرطت في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال اعتقال المهاجرين غير الشرعيين أو اعتراض قواربهم لتحسين صورتها العامة وتعزيز شرعيتها إلا أن مثل هذه الأساليب لا توقف بشكل عام تهريب البشر بل تؤدي إلى نهج أكثر دقة وتعمدا.

وبحسب التقرير كان للعقوبات تأثير سلبي ملحوظ على تشكيل النظام البيئي العامل فيه الفاعلون الاقتصاديون غير المشروعين بما في ذلك سمعتهم في ليبيا وما يتعلق بتهريب البشر والاتجار بهم إذ أثر ذلك في كيفية تفاعل الجهات الفاعلة الأخرى معهم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد الرحمن ميلاد أو “البيدجا”.

ونبه التقرير لأهمية توسيع العقوبات لتتجاوز الأفراد في شبكة الجريمة إلى جهات فاعلة متعددة أو النظام البيئي الداعم لها فيما قال مسؤول أممي سابق لم يرد ذكر اسمه:”إذا عانى شخص من بعض العواقب بينما استمر الآخرون في جني الملايين فلن يكون ذلك رادعًا”.

وشدد التقرير على وجوب تصميم العقوبات بشكل إستراتيجي للبناء على الاتجاهات الحالية والحد من التداعيات مع تضمين ذلك تقييما خاصًا بالاتجاهات حول الاقتصادات غير المشروعة في ليبيا عن كثب مع تعيينات مصممة لتتوافق مع الديناميكيات المتغيرة.

وأكد التقرير أهمية أن تتأثر قرارات العقوبات بتقييم حساسية النزاع فقد تحدث عواقب غير مقصودة إذا تم استهداف الجماعات المشاركة في كل من سياسات الحكم والفصائل ومعاقبة بعض الجهات الفاعلة فمع تجاهل منافسيها يمكن أن ينظر إليه على أنه انحياز من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف التقرير أن هذا التصور قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع المحلية الحساسة وتقويض المصداقية العامة للجهود الدولية ما يوجب إجراء تقييمات منتظمة لنقاط الضعف في الإنفاذ ونقاط التأثير مع استخدام العقوبات فقط كجزء من إستراتيجية أوسع محددة للتصدي للاقتصادات غير المشروعة.

وتحدث التقرير عن الاقتران مع الأدوات الأخرى لبناء قدرة ليبيا على مواجهة التحدي والضغط عبر العقوبات وتحقيق تأثيرات أكثر ديمومة واستدامة إذ تشمل الأدوات البديلة مناهج المقاضاة وبناء القدرات المحلية لإنفاذ القانون والمساعدة الإنمائية للمجتمعات المعرضة لخطر التسلل الإجرامي.

ترجمة المرصد – خاص