ليبيا.. السيطرة على حريق مجمع محاكم العاصمة طرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بأحد أدوار مجمع المحاكم طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن فرق الإطفاء بقسم السلامة الوطنية طرابلس سيطرت على الحريق، واكتفت بالتأكيد على عدم وقوع أضرار بشرية، دون أن تذكر مزيد التفاصيل حول الحريق وأضراره.

وقالت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اشتعال النيران في أرشيف مجمع المحاكم باب بن غشير واحتراق أكثر من 5000 ملف بين الجنايات وقضايا الـفساد، في حين لم تصدر أي جهة رسمية تقارير حول ذلك.