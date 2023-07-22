“البدري” يشارك في مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي بأوغندا

6الوطن|متابعات

حضر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، الجمعة، فعاليات مؤتمر دول شرق افريقيا للربط الكهربائي ( EAPP ) والمنعقد بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وتخللت المشاركة التي يمثل فيها البدري الدولة الليبية، تعديل مذكرات التفاهم السابقة، و إعداد مسودة الاتفاقيات الثنائية لبيع وتبادل الطاقة بين دول المنظمة، كما تم مناقشة مركز بيع وشراء الطاقة بحيث يكون تحت لجنة التسويق بالمنظمة وعدم تبعيتها للسكريتير العام بالمنظمة حفاظا على استقلاليتها.

وجاءت مشاركة وزير الكهرباء بالحكومة الليبية باعتباره عضو مجلس الوزراء بالمنظمة والتي تضم دول ( أوغندا – جمهورية مصر العربية – السودان – أثيوبيا – كينيا – رواندا – تنزانيا – جنوب السودان – بورندي – جمهورية الكونغو الديمقراطية ).